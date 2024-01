CorrSport - Ansia Napoli per Samardzic: si inserisce la Juventus con un incontro, Giuntoli pronto a beffare ADL

Calciomercato Napoli - Il Napoli sembrava avere in pugno Samardzic dell'Udinese per chiudere il suo acquisto nelle prossime ore. Ma adesso spunta anche la Juventus che vuole provare a comprare il giocatore ma per la prossima estate.

Calciomercato Napoli: Samardzic incontra la Juventus

Arriva la clamorosa notizia da parte del Corriere dello Sport che racconta di una possibilità che ha la Juventus con Giuntoli di beffare De Laurentiis e il Napoli con l'acquisto di Samardzic dell'Udinese per la prossima estate.