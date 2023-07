Gazzetta - Zielinski ha scelto la Lazio: quadriennale da 4 milioni. Decisiva l'ultima telefonata di Sarri

Calciomercato Napoli - Assalto della Lazio a Piotr Zielinski si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Maurizio sarri ha telefonato personalmente al centrocampista polacco il quale ha manifestato la sua volontà di vestire la maglia della Lazio nella prossima stagione. Con il Napoli c'è ancora un altro anno di contratto ma la situazione non si sblocca.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Zielinski:

"La Lazio all’assalto di Piotr Zielinski. Da una telefonata tra Maurizio Sarri e il centrocampista polacco la spinta per riaprire una pista, che ora diventa fondamentale nel mercato biancoceleste. Zielinski è tornato in pole come obiettivo per prendere il posto di Sergej Milinkovic. Il suo nome è da mesi in cima alla lista stilata dal Comandante in vista della cessione di Milinkovic.

Dalla telefonata con Sarri è venuta fuori la disponibilità di Zieliski al trasferimento alla Lazio. Una prima proposta sui 20 milioni è stata già inoltrata al Napoli. De Laurentiis parte da una quotazione sui 30 milioni e si aspetta un rilancio da Lotito. C’è un filo diretto tra i due presidenti e già in questi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Per Zielinski si sta studiando un quadriennale con 4 milioni più bonus a stagione".