Repubblica - Bivio Zielinski: può essere ceduto in estate! Samardzic per sostituirlo, può diventare più forte

Il Napoli già pensa al futuro e valuta i diversi nomi per sostituire Piotr Zielinski in caso di cessione. Perché il contratto del centrocampista polacco è in scadenza 2024 e ci sono diverse possibilità per provare a chiudere l'acquisto con il nome di Samardzic.

Napoli: Samardzic per sostituire Zielinski

Calciomercato Napoli - Samardzic è uno dei nomi che il Napoli valuta per sostituire Zielinski a centrocampo. Questo quello che scrive l'edizione di Repubblica:

Il menu è lo stesso già presentato per Lazar Samardzic, ventenne gioiello dell’Udinese che secondo Andrea Carnevale può diventare più forte di Zielinski. Il paragone non è per nulla casuale: il polacco sarà di fronte ad un bivio quest’estate, chiamato a un rinnovo a cifre più basse ( contratto di 4,2 milioni che scade nel 2024, il tetto del Napoli è 3,5) oppure potrebbe concretizzarsi la cessione. In estate ha rifiutato il West Ham e si sta rilanciando con grandi prestazioni in maglia azzurra. Potrebbe essere tentato dalla corte di una big al termine del campionato e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, non vuole farsi trovare impreparato. La situazione è simile.