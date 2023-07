Tuttosport - Zielinski si è convinto ad andare via da Napoli: c'entra anche un motivo extra calcio

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Piotr Zielinski sembra sempre più convinto a lasciare il Napoli per accettare la mega offerta ricevuta dall'Arabia Saudita. Tra i motivi che peserebbero su questa decisione, per il quotidiano torinese, ci sarebbe anche la vicenda del furto subito qualche settimana fa.

Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport:

"Il centrocampista polacco la soluzione l’ha ormai trovata, perchè l’Al Hilal ha manifestato al suo agente Bartlomiej Bolek (che non intrattiene rapporti idilliaci con De Laurentiis) il desiderio di portarlo in Arabia Saudita con un triennale da circa 35 milioni di euro complessivi, mentre al Napoli andrebbero quasi 20 milioni per il cartellino.

Piotr si è convinto ad andare via dal Napoli, anche perchè la moglie è spaventata dopo il furto subito nella casa di Varcaturo: i ladri hanno depredato tutto e hanno fatto saltare in aria la cassaforte con una carica esplosiva".