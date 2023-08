Gazzetta - Koopmeiners vuole il Napoli: De Laurentiis pronto ad un sacrificio economico, la situazione

Calcio Napoli - Zielinski out e Koopmeiners in. Sarebbe questo il piano del Napoli per rinforzare adeguatamente il centrocampo. L'olandese, come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, è il prescelto da Rudi Garcia e Aurelio De Laurentiis.

Teun Koopmeiners

Offerta Napoli per Koopmeiners

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: