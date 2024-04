Calciomercato Napoli: spunta una stella dello Sturm Graz per il centrocampo

De Laurentiis ha ribadito al nuovo direttore sportivo Manna che non bisognerà ripetere gli errori del passato. Il presidente intende muoversi con largo anticipo per chiudere quegli acquisti necessari per rendere nuovamente competitivo il Napoli nella prossima stagione. Il reparto più rivoluzionato sarà sicuramente il centrocampo che vedrà gli addii di Zielinski, Dendoncker, Demme, Traorè. L'obiettivo principale resta Sudakov, ma occhio ad una sorpersa dallo Sturm Graz: Alexsander Prass.

Alexander Prass nel mirino del Napoli

Calciomercato Napoli - Fermo restando che Sudakov è un obiettivo del Napoli ma che la sua valutazione è schizzata alle stelle, il Napoli sta anche sondando anche altre piste per il centrocampo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport piace molto Prass dello Sturm Graz, classe 2001, dotato di mezzi tecnici importanti ed una struttura fisica importante. Gli austriaci chiedono 10 milioni di euro per cedere il loro pezzo pregiato. Una somma che il Napoli non avrebbe problemi a mettere sul tavolo.