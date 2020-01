Tuttosport - Scambio Politano-Llorente, affare non tramontato: tutto dipende dall'arrivo di Giroud all'Inter

Ultime mercato Napoli - Non solo Lobotka, anzi. La SSC Napoli è attenta anche in attacco. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, aveva sondato il terreno per Matteo Politano dell'Inter.

Calciomercato Napoli - Scambio Politano-Llorente, pista non tramontata

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, ieri a Milano, l'uomo mercato della SSC Napoli, "si è continuato a parlare anche dello scambio tra Fernando Llorente e lo stesso Matteo Politano che potrebbe decollare appena il Chelsea porrà il suo veto per la cessione di Giroud all’Inter".