In stand-by Scalvini: l'Atalanta alza il prezzo, il Napoli non parteciperà ad aste

Potrebbe allontanarsi definitivamente il possibile acquisto di Giorgio Scalvini, giovane difensore dell'Atalanta che ha sorpreso tutti in questi ultimi anni in Serie A per la sua crescita constante. Ora arrivano delle nuove notizie di calciomercato sul Napoli che è interessato al giocatore.

Calciomercato Napoli: Scalvini si allontana

Napoli - Si raffredda la pista Scalvini per il Napoli. Come riportato da Il Mattino il club azzurro di Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste dopo la cessione di Kim, nemmeno per il giovane gioiello dell'Atalanta. Il club bergamasco non ha necessità di vendere e per questo motivo ora alza il prezzo e chiede 50 milioni di euro per il proprio calciatore. Trattativa in stand-by al momento, il Napoli non vuole partecipare ad aste.