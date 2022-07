Offerta choc a Koulibaly, Il Mattino: resterà anche senza rinnovo, cifre e ulteriori dettagli

Chissà dove si annidano i bluff e dove le verità, fino a che punto racconta il vero Cristiano Giuntoli in conferenza stampa a Dimaro, insieme a Spalletti, uno che appare molto ben allenato agli equilibrismi lessicali quando dice che «per Deulofeu c'è stata solo qualche telefonata», e che «Sirigu è solo una delle tante possibilità in porta».

Di certo, dice il vero quando parla di Koulibaly. Perché non può neppure più il Napoli nascondere che l'offerta c'è stata per rinnovare. Alla faccia del tetto di ingaggio, come riporta Il Mattino: «Gli abbiamo offerto 6 milioni di euro per cinque anni. Netti. Senza bonus. E in più un ruolo da dirigente, perché lui ha sempre dato tanto, è un simbolo e lo vogliamo qui. E il presidente per primo che pensa che questa sia la cosa giusta». E non c'è stata da parte di Kk quella risposta immediata che il Napoli avrebbe assai gradito: «Ci ha detto che vuole guardarsi intorno e ci vuole pensare». Gela la Juventus? «Per noi è incedibile. In Italia e all'estero». La sintesi è che in ogni caso resta qui, anche senza rinnovare. Se sarà addio, avverrà tra un anno.