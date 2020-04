Calciomercato Napoli, Repubblica avverte: "Per la SSC Napoli è fondamentale incassare i 144 milioni dei diritti TV!"

Calciomercato Napoli - E' vero che la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis ha già iniziato il calciomercato in vista della prossima stagione, ma i mancati introiti da diritti TV e bottaghino peseranno sul bilancio he verrà del club partenopeo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de la Repubblica - Napoli ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il bello per il Napoli potrebbe venire tuttavia nella prossima sessione di mercato, quando i soldi in circolazione saranno ancora meno. Ma prima De Laurentiis dovrà vincere un’altra battaglia, facendo in modo che la stagione si concluda regolarmente. Per il presidente è infatti indispensabile incassare i 144 milioni dei diritti tv, che rappresentano i due terzi degli introiti del club".