CorSport - Inter-Raspadori: ADL blocca sul nascere ogni discorso per due motivi. Pesa anche la vicenda Acerbi

L'Inter vuole Giacomo Raspadori scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega come Simone Inzaghi stia cercando un profilo con quelle caratteristiche per l'attacco in vista della prossima stagione. Raspadori quest'anno ha avuto poco spazio nel Napoli. I tre cambi d'allenatore non l'hanno certamente aiutato ed ora cerca certezze e continuità di utilizzo per il prossimo anno.

Raspadori piace all'Inter

Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport sull'eventuale affare tra gli azzurri e l'Inter non ci sono molti margini per due motivi. In primis perché De Laurentiis non rinforzerebbe mai una diretta rivale dopo che quest'ultima gli ha portato via Piotr Zielinski a parametro zero. In più c'è anche la vicenda Juan Jesus-Acerbi che non è affatto piaciuta al Napoli: