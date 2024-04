Calciomercato Napoli, ADL darà 100 milioni a Manna per tre acquisti

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis ha già fissato il prezzo del budget che il nuovo ds Giovanni Manna potrà sfruttare in estate per fare i colpi e rivoluzionare il Napoli in vista del futuro. Lo scrive Gazzetta dello Sport.

Mercato Napoli: ecco quanto potrà spendere

100 milioni il budget che De Laurentiis darà al nuovo direttore sportivo Manna per fare il mercato del Napoli la prossima estate. Il tutto sarà possibile grazie agli introiti derivanti dalla cessione di Osimhen. Una parte della vendita dell'attaccante nigeriano sarà investita per i rinnovi di contratto, l'allenatore che verrà e l'istituzione di una riserva per gli investimenti obbligati nelle strutture. Manna avrà sicuramente a disposizione un tesoretto a tre cifre per chiudere tre acquisti: una difensore centrale, un centrocampista e una punta. Questi i nomi degli obiettivi principali del Napoli:

Difesa - Hancko o Martinez Quarta;

Centrocampo - Ferguson o Timber;

Attacco - David o Gimenez.