Calciomercato Napoli, pronti due colpi a gennaio per Gattuso: spunta un vecchio pallino di Giuntoli

Calcio mercato Napoli le ultimissime - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è già proiettata sul calciomercato che farà il Napoli a gennaio. I due ruoli il primo obiettivo è quello di rinforzare la fascia sinistra visto che ormai c'è solo il portoghese Mario Rui.

"Ci saranno due partite prima della pausa natalizia del campionato, contro Parma e Sassuolo, per ripartire in campionato e capire come meglio operare a gennaio. Di sicuro serve un terzino sinistro e un mediano di copertura. I nomi già nel taccuino del direttore sportivo Giuntoli sono il mancino del Benfica, lo spagnolo Grimaldo, e il norvegese del Genk, Berge. Poi molto dipenderà dalle eventuali partenze dei giocatori che sono in scadenza di contratto, vedi Callejon e Mertens, da sostituire in rosa. Perché gennaio sarà pieno di impegni importanti, per riconquistare i tifosi. Con Inter e Juventus che verranno al San Paolo e la Coppa Italia da portare avanti: ottavi di finale contro il Perugia ed eventuale quarto in casa contro la Lazio. Proprio così, quella Coppa Italia con la quale un anno fa Rino Gattuso (2-0, con una doppietta Piatek) mise in evidenza i limiti del Napoli di Carlo Ancelotti".