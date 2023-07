Lo Celso vuole il Napoli, Gazzetta: il Tottenham apre al prestito con obbligo

Calciomercato Napoli - Lo Celso vuole il Napoli si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Tuttavia la trattativa con il Tottenham non è certamente dei migliori in quanto manca l'accordo sulla formula del trasferimento. Il Napoli vorrebbe un'operazione in stile Ndombele mentre gli Spurs hanno fatto sapere che non se ne parla proprio. La volontà del calciatore potrebbe pesare molto sull'affare.

