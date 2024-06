Calciomecato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al possibile arrivo in azzurro dell'esterno brasiliano Vanderson:



"Sull’esterno di attacco, a destra, c’è sempre il gradimento per il brasiliano Vanderson (23) del Monaco che però ha sparato alto: 30 milioni. Il Tottenham ha puntato il calciatore. Si profila un’asta e a quel punto il Napoli si tirerà fuori".