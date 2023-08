CorSport - Osimhen non ha alcuna intenzione di andare in Arabia: ecco perchè ha scelto di restare a Napoli

Calciomercato Napoli - Se da un lato De Laurentiis ha dichiarato Osimhen incedibile anche davanti al famoso duecentino, c'è da dire che anche lo stesso centravanti ha preso una decisione per quanto riguarda il suo futuro. Questa mattina il Corriere dello Sport scrive sulla scelta di VO9.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda il futuro di Osimhen:

"Ma Osimhen non ha intenzione di andarsene in Arabia Saudita, si vedrà poi più in là, e confrontandosi con Calenda ha intuito che per la sua carriera ha un senso, eccome, starsene in Italia, nella squadra con la quale ha scoperto la dimensione onirica dello scudetto. Il futuro, si sa, è una incognita, andrà abbracciato secondo le indicazioni del destino, ma Napoli è casa sua e De Laurentiis è disposto a (ri)aprirgli le porte: bisognerà semplicemente trovare le chiavi giuste. Non è semplice, non è impossibile".