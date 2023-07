Gazzetta - Nodo diritti d'immagine sul rinnovo Osimhen: in scadenza l'accordo con la Nike, lo scenario

Calcio Napoli - Nella trattativa per il rinnovo di Osimhen entrano in ballo anche i diritti d'immagine. Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, tra un anno scade l'accordo tra la Nike e VO9. Il Napoli, come è noto, vuole tenersi tutti i diritti d'immagine di ogni suo tesserato. Osimhen è un calciatore in ascesa e la scadenza dell'accordo con la Nike lo rende appetibile anche per altri brand famosi.

Victor Osimhen

Contratto Nike in scadenza per Osimhen

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: