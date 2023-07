Il Napoli mette le ali: sfida alla Lazio per Orsolini, due le alternative

Il Napoli vuole rinforzare il reparto offensivo con giocatori nuovi in entrata sulle fasce d'attacco. Ci sono importanti novità che riguardano le mosse che verranno fatte per Orsolini e altri due nomi.

Orsolini

Calciomercato Napoli: sfida alla Lazio per Orsolini

Napoli - Sarà un mese di mercato molto movimentato quello di luglio. Perché inizierà la nuova stagione con i ritiri estivi e la società vogliono subito mettere su le rose per migliorare le proprie squadre. Come riporta Il Mattino, il Napoli sfida la Lazio per Riccardo Orsolini, l'esterno d'attacco classe 1997 italiano in uscita dal Bologna. Quest'anno ha messo a segno 11 reti e 4 assist e la valutazione che il club emiliano fa di lui è di 15 milioni di euro.

In caso il Napoli non riuscisse ad arrivare all'acquisto di Orsolini valuterà altre piste. Infatti, sono già due le opzioni riguardo l'attacco come il talento danese Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte, valutato circa 35 milioni di euro (dove ci sono anche Newcastle e Milan) e lo spagnolo Adama Traorè che si è svincolato dal Wolverhampton.