Gazzetta - Lozano disposto ad accettare offerta Psv: nell'affare possibile percentuale su rivendita futura, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano apre alla cessione al Psv. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il messicano è disposto a tornare nuovamente in Olanda. Ieri è stata presentata la prima offerta da parte del Psv per il cartellino del Chucky che ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda offerta Psv per Lozano:

"Il Psv Eindhoven ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro per riprendersi Hirving Lozano, ceduto nell’estate del 2019 per 42 milioni dagli olandesi al Napoli. Il messicano sembra ben disposto ad accettare questo ritorno al futuro e a rimettersi in gioco in un ambiente dove si trova molto bene.

Per il Napoli l’offerta è ancora bassa, ma si sta discutendo per trovare una intesa con bonus ed eventuale percentuale sulla rivendita. Del resto oltre al fatto che anche 10 milioni costituirebbero una plusvalenza ce ne sarebbero altri 6 lordi risparmiati sullo stipendio".