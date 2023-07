CorSport - Il Napoli pensa al gioiellino Prati della Spal: la situazione

Calciomercato Napoli - Il Napoli nel suo giro di perlustrazione a centrocampo ha messo nel mirino anche una giovane promessa come Matteo Prati della Spal. A scriverlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega come gli azzurri pare stiano facendo un pensierino per questo calciatore che si è anche messo in mostra nell'ultimo Mondiale Under 20.

Matteo Prati

Interesse del Napoli per Prati

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport su Prati della Spal: