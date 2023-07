Gazzetta - La Lazio prova il sorpasso sul Napoli per Maxime Lopez: la situazione

Calciomercato Napoli - La Lazio prova il sorpasso al Napoli per Maxime Lopez si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport che evidenzia come Maurizio Sarri voglia acquistare il centrocampista del Sassuolo per piazzarlo davanti alla difesa come direttore d'orchestra alla Jorginho ai tempi proprio del Napoli. Per adesso De Laurentiis resta in vantaggio, ma i biancocelesti proveranno a fare un tentativo con Carnevali.

Maxime Lopez

Interesse della Lazio per Maxime Lopez

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il futuro di Maxime Liopez: