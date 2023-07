Gazzetta - Itakura-Napoli: 3 milioni lo dividono dagli azzurri. Vuole giocare con Garcia

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ci sarebbe ancora una cospicua distanza tra il Borussia M'gladbach ed il Napoli per quanto riguarda la valutazione del cartellino del difensore giapponese Itakura che sembra essere passato in prima fila superando la concorrenza di Le Normand e Kilman.

Interesse del Napoli per Itakura

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport per la trattativa Itakura-Napoli: