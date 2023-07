CorSport - Il Napoli vuole chiudere con lo svincolato Kamada: c'è il nodo diritti d'immagine, la situazione

Calciomercato Napoli - Rispunta Kamada per il Napoli si legge questa mattina sul Corriere dello Sport. Il calciatore giapponese sembrava in procinto di trasferirsi al Milan, ma l'addio del duo Maldini-Massara ha di fatto bloccato l'approdo di Kamada che, lo ricordiamo, adesso è svincolato in quanto il suo contratto con l'Eintracht è scaduto lo scorso 30 giugno. Il nome di Kamada ve lo abbiamo svelato in esclusiva lo scorso 8 maggio (CLICCA QUI).

Interesse del Napoli per Kamada

Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il Napoli è balzato in pole per Kamada. Gli azzurri cercano un accordo, ma c'è il solito nodo legato ai diritti d'immagine che il giapponese vorrebbe tenere tutti per sé senza cederli invece al 100% alla SSC Napoli: