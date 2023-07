CorSport - Micheli ds in pectore del Napoli: ecco quale sarà il suo primo acquisto

Calciomercato Napoli - Maurizio Micheli è il direttore sportivo in pectore del Napoli si legge questa mattina sul Corriere dello Sport che svela anche quale sarà il primo colpo che l'erede di fatto di Cristiano Giuntoli metterà a segno a stretto giro per dare a Rudi Garcia subito il primo rinforzo della sessione estiva.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Mettiamola così: Maurizio Micheli, come l’attore però con il fiuto per il talento del calcio, è il direttore sportivo in pectore del Napoli. Il club non ha ancora indicato il nome della persona che dovrà rivestire questa carica nell’organigramma dopo la risoluzione di Giuntoli - ha tempo fino al 15 settembre - ma tutto sommato è la realtà che conta. Sono i fatti: e la cronaca racconta che è lui a gestire il mercato dei campioni d’Italia a stretto contatto con De Laurentiis.

Compreso Kim, ormai del Bayern: sarà proprio l’acquisto del suo erede, del difensore che dovrà prendere il suo posto, il primo acquisto di Micheli".