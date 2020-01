Il Mattino - Mertens rientra a Napoli domani sera, mercoledì riprende gli allenamenti a Castel Volturno

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Tanto lavoro per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, tra acquisti e cessioni. Il diesse azzurro ha già sfornato due colpi per il 4-3-3 di Gattuso e non sembrerebbe finire qui. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Nelle ultime partite si è avvertita l'assenza di Mertens che sta completando ad Anversa con il suo fisioterapista di fiducia, conosciuto in nazionale, il suo protocollo di recupero per il risentimento agli adduttori: domani sera rientra a Napoli e da mercoledì riprende gli allenamenti a Castel Volturno. La previsione è che possa già esserci contro la Fiorentina: una carta in più per Gattuso da potersi giocare contro i viola e che sarebbe potuta tornare molto utile anche contro la Lazio. Dries è in scadenza di contratto, da febbraio può liberarsi a parametro zero: per la prossima stagione in Italia pensano a lui Roma e Inter. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma in questi mesi non si sono registrati passi avanti nel discorso del suo rinnovo con il Napoli.