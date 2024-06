Calciomercato Napoli: Manna sfida la Roma per un centravanti

Duello di mercato tra Roma e Napoli per un centravanti. i giallorossi devono acquistare una punta dopo il ritorno di Lukaku al Chelsea e considerando che Tammy Abraham pare fuori dal progetto De Rossi. Il Napoli invece resta sempre vigile sugli attaccanti in attesa si sblocchi la situazione Victor Osimhen. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela il nome conteso, al momento, tra i due club.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il primo nome sulla lista del club giallorosso è quello di Jorgen Strand Larsen, 24 anni, norvegese. Gioca nel Celta Vigo, conosce l'Italia per aver vissuto un anno a Milano tesserato nella Primavera del Milan (allenata all'epoca da Gattuso), è amico di Haaland e ha, soprattutto, una clausola da 50 milioni di euro. Cifra che, ovviamente, la Roma non può e non vuole spendere.

Ma, come per il Napoli qualche settimana fa, in Galizia sono disposti ad ascoltare offerte da una ventina di milioni, magari con qualche bonus. Un'offerta vera e propria della Roma ancora non c'è, ma la trattativa è reale. I club si stanno parlando, il giocatore ha dato la sua disponibilità. Gli sarebbe piaciuto giocare la Champions, come aveva detto al Bologna, ma l'ipotesi grande piazza (Napoli o Roma) lo affascina".