Calciomercato Napoli: Manna allo scoperto per una punta dell'Inter. Spunta un gentleman agreement per un altro colpo

Calciomercato Napoli - Gli azzurri procedono spediti con il Parma per l'acquisto dell'attaccante Bonny. Stando a quanto si legge su Il Mattino, ci sarebbe praticamente un gentleman agreement tra le due società che prevederebbe l'arrivo della giovane punta francese alla corte di Antonio Conte dal prossimo luglio. Le trattative per l'attacco non si fermano qui, c'è un altro nome che sarebbe finito nel mirino di Giovanni Manna.

Interesse Napoli per Bonny

Oltre a Bonny, il Napoli è sulle tracce di un attaccante dell'Inter. Come si legge su Il Mattino, nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro per Francesco Pio Esposito. L'attaccante classe 2005 è in prestito allo Spezia proprio dai nerazzurri. E' un profilo che piace molto a Manna che vorrebbe convincere Marotta a disfarsene. Non sarà semplice, ma un tentativo sarà fatto.