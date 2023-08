Lozano al Psv, CorSport: ieri ha salutato tutti a Castel Volturno. Guadagnerà molto meno di Napoli, le cifre

Calciomercato Napoli - Oggi dovrebbe essere il giorno di Hirving Lozano al Psv come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il Chucky in giornata volerà in Olanda per sottoscrivere un contratto triennale a cifre decisamente più basse di quanto percepiva al Napoli.

Hirving Lozano

Lozano al Psv, le cifre

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport sul ritorno di Lozano al Psv: