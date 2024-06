Calciomercato Napoli: la short list di Manna per la difesa. Non c'è solo Buongiorno

Il Napoli è alla ricerca di difensori in grado di saper giocare fin da subito in una linea a tre come vuole Antonio Conte. Il primo obiettivo resta Alessandro Buongiorno del Torino, ma oltre a lui c'è anche una short list che Giovanni Manna sta valutando con grande attenzione. Tra i nomi non mancano vecchi pallini del Napoli come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport.

Il Napoli cerca difensori

Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport, Gino Pozzo e Aurelio De Laurentiis sono ritornati a parlare di Nehuen Perez che a gennaio scorso è stato davvero molto vicino al Napoli. L'affare era stato chiuso per 18 milioni di euro salvo poi il dietrofront del presidente degli azzurri. In lizza ci sono anche Arthur Theate del Rennes e Merih Demiral dell'Al-Ahli. Anche loro, così come Perez, sono stati accostati al Napoli nella sessione invernale di mercato.