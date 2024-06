Calciomercato Napoli: la Roma vuole Politano, c'è il via libera di De Rossi. ADL ha fissato il prezzo

La Roma vuole Matteo Politano. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega come Daniele De Rossi abbia dato il via libera per avere il calciatore del Napoli che a Trigoria è cresciuto. Al di là dell'aspetto tecnico, Politano sarebbe un acquisto molto importante per i giallorossi che devono trovare il quarto calciatore in rosa con almeno tre anni di settore giovanile. in questo momento ci sono solo tre.

Calciomercato Napoli, la Roma vuole Politano

Calciomercato Napoli - Politano ha sfiorato il ritorno alla Roma già nel 2020 quando fu proprio Antonio Conte ad avallare la cessione dall'Inter. Il calciatore fu addirittura immortalato con la sciarpa giallorossa salvo poi approdare al Napoli. L'ingaggio - come spiega Gazzetta - non sarebbe un problema per la Roma. Politano guadagna 3.2 milioni in azzurro. De Laurentiis valuta il calciatore 12-15 milioni di euro.