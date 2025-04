Calciomercato Napoli: la cifra esatta stanziata da De Laurentiis per la prossima sessione

Napoli - A prescindere da come andrà il finale di questa stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già le idee chiare su cosa fare in vista della prossima annata. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela quale sarà il budget mercato che il numero uno della SSC Napoli ha stanziato.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il ciclo è al suo primo anno e, al di là di come finirà questo emozionante sprint, è destinato a continuare. Negli oltre venti anni di presidenza De Laurentiis c’è stata una costante: l’occhio di riguardo per i bilanci. Il Napoli adesso è una delle società più solide del panorama internazionale. Può permettersi di fare investimenti importanti per alzare l’asticella e rilanciare le ambizioni.

C’è un tesoretto (quasi) pronto da 150 milioni per consolidare una squadra che ha già delle basi importanti. Non servono vertici improvvisati in basilica come quello fra Trump e Zelensky (geniale chi lo ha riprodotto in versione partenopea), per programmare il futuro basta un faccia a faccia fra De Laurentiis e Conte con il mare sullo sfondo. Il panorama intorno deve essere tutto azzurro".