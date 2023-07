Sostituto Kim: c'è un nome in cima alla lista del Napoli, si può chiudere per 15 milioni

Il Napoli non teme gli addii, nemmeno quello di Kim ed è pronto ad investire su nuovi profili di qualità. Ci sono delle nuove notizie riguardo chi prenderà il posto del difensore sudcoreano. Nel mirino ci sono diversi giocatori e in cima alla lista però c'è Ko Itakura.

Ko Itakura

Napoli: Ko Itakura nel mirino post Kim

Napoli - Incasserà 60 milioni di euro il Napoli per l'addio di Kim e il sostituto può arrivare anche per molto meno. Rapporto qualità-prezzo c'è la grande occasione col giapponese Ko Itakura. Il difensore 26enne del Borussia Monchengladbach ha le qualità che servono al Napoli: velocità, gioco aereo (1,88), capacità di pressare l’avversario anche nell’altra metà campo e lettura rapida dei cambiamenti di gioco. Il colpo si può chiudere per 15 milioni, il mercato del Napoli in entrata però dipende dal futuro di Victor Osimhen.