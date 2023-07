Kim-Bayern, CorSport: spunta un doppio indizio

Calciomercato Napoli - Ci siamo davvero per il trasferimento di Kim al Bayern Monaco. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, il difensore coreano non verrà convocato per il ritiro di Dimaro. Lo aspetta la sua nuova squadra che lo attende il 26 luglio a Tokyo per una serie di gare amichevoli.

De Laurentiis e Kim

Kim è del Bayern Monaco

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: