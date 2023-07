Sostituto Kim: in arrivo la fumata bianca! ADL dovrà approvare il colpo, arriverà prima del ritiro di Dimaro

Il Napoli è pronto a chiudere il primo acquisto ufficiale dell'era Rudi Garcia. Il nuovo duo mercato composto da Micheli e Mantovani (che hanno preso il posto di Giuntoli) lavorano con la priorità al difensore centrale per sostituire Kim e ora hanno il nome in cima alla lista.

De Laurentiis

Calciomercato Napoli: sostituto Kim, colpo Kilman

Napoli - Lunga lista del Napoli per sostituire Kim che nelle prossime ore già di oggi può essere ufficializzato dal Bayern Monaco. La coppia di direttori sportivi Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani hanno stilato la lista di preferenze per il mercato che dovrà essere avallata, approvata e firmata da Aurelio De Laurentiis.

Intanto, la società proverà a dare a Rudi Garcia il primo colpo, un colosso di difesa che prenderà il posto di Kim e lo si proverà a fare prima del ritiro di Dimaro. Grande lavoro dello scouting azzurro che ancora una volta sta lavorando giorno e nottte con relazioni, video, analisi e valutazioni per il colpo migliore.

In cima alla lista dei desideri adesso c'è il difensore roccioso di 26 anni Maximilian Kilman del Wolverhampton. Richiesta di 40 milioni ma il Napoli sente che per Kilman può chiudere con uno sconto. La distanza tra domanda e offerta, secondo Il Mattino, non è poi così ampia.