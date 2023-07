CorSport - C'è il via libera per Kilman al Napoli: la strategia di ADL per non farsi prendere per la gola dopo l'addio di Kim

Calciomercato Napoli - Via libera per Kilman, ma serve lo sconto. Così titola questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come per il difensore del Wolverhampton ci siano ormai soltanto gli azzurri in corsa in quanto il Tottenham ha deciso di virare su Micky Van de Ven. La distanza tra domanda ed offerta tra Napoli e Wolverhampton non è incolmabile anche perchè gli inglesi chiedono 40 mentre De Laurentiis ha proposto 35.

