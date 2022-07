Repubblica - In porta in arrivo un numero uno di alto profilo: Kepa in vantaggio su tutti, la situazione

Sono 4 i nomi che il Napoli valuta come acquisto in porta. Il club azzurro ha l'intenzione di comprare un portiere di alto livello che si possa alternare con Meret.

Calciomercato Napoli - Aggiornamenti da Repubblica sulla situazione portiere del Napoli:

L’idea è quella di prendere un numero uno di alto profilo. Kepa piace, non poco. I dialoghi con il Chelsea sono stati già avviati per provare a risolvere il nodo ingaggio del 27enne basco che a Stamford Bridge ha perso la maglia da titolare, restando però uno dei migliori d’Europa. Il Napoli non ha mollato neanche la pista Keylor Navas, in uscita dal Psg che ha puntato in maniera forte su Donnarumma. In questo caso ovviamente il contributo del club parigino allo stipendio dovrà essere massiccio. Seguito anche Kevin Trapp, tedesco dell’Eintracht. Kepa è in vantaggio. In lista c’è anche Neto: è un profilo diverso, più adatto alla coabitazione con Meret.