James Rodriguez-Napoli, il Mattino: "Separato in casa con il Real, va verso l'esclusione nella gara d'esordio in Liga"

Calciomercato Napoli - "Il colombiano verso l’esclusione nella gara di esordio in Liga: ormai è separato in casa": questo il duro titolo con cui l'edizione odierna de Il Mattino apre la pagina sportiva sulla SSC Napoli. L'inizio del campionato spagnolo è ad un passo: la Liga sta per cominciare. Ma cosa ne sarà di James Rodriguez? Zinedine Zidane non ha intenzione di convocare il calciatore colombiano, visto che non è stato praticamente mai schierato nelle amichevoli estive. Intanto, però, le acque si muovo; nella giornata di ieri, infatti, sembrerebbe essere arrivata la svolta. Jorge Mendes, super agente del 10 della Colombia, è volato a Manchester per fare da intermediario per il traferiemtno di Paul Pogba nella capitale spagnola.

Mercato Napoli - Napoli in cima alla lista dei desideri di James Rodriguez

L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24: