CorSport - Itakura-Napoli: cosa filtra da Castel Volturno

Calciomercato Napoli - Il nome di Itakura è sempre tra quelli graditi al Napoli. In questi giorni c'è stata una sorta di mini fuga di notizie con un'intervista, poi smentita, dell'entourage del giapponese che parlava di una possibilità concreta di vestire la maglia azzurra. Questa mattina il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul calciatore.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Itakura:

"Itakura è diventato il riferimento della settimana, si è conquistato - ma da un bel po’ - la considerazione del Napoli, in Germania viene considerato distante appena tre milioni da Garcia (la differenza tra i 12 che avrebbe offerto Adl e i 15 che chiederebbe il Borussia Mönchengladbach) mentre a Castel Volturno sono più cauti. Il profilo è «interessante», il calciatore «piace», però nelle ammissioni c’è la prudenza che serve per non restar delusi. E intanto, si studia. O si aspetta".