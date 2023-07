CorSport - Idea Soumarè del Leicester per il Napoli: la situazione

Calciomercato Napoli - Rudi Garcia non ha nascosto che il Napoli possa acquistare un calciatore nella zona nevralgica del campo visto che Tanguy Ndombele non è stato riscattato dal club. L'allenatore francese ha dichiarato che gli piacerebbe avere un centrocampista non solo in grado di giocare a calcio ma in possesso anche di fisicità come Anguissa. Questa mattina il Corriere dello Sport ha rilanciato il nome di Boubakary Soumaré del Leicester, svelato ieri dall'esperto turco Ekrem Konur.

Soumarè

Interesse Napoli per Soumarè del Leicester

Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, la nuova idea per il centrocampo del Napoli sarebbe Boubakary Soumarè del Leicester. Si tratta di un centrocampista senegalese classe 1999. Ha una grande fisicità dall'alto dei suoi 188 centimetri d'altezza ed è un mediano. Il Leicester, tecnicamente, potrebbe decidere di cederlo magari con la formula del prestito con diritto di riscatto visto che Soumarè ha ancora un contratto molto lungo fino al 2026. Soumarè fu acquistato dal club inglese due estati fa. Il Leicester sborsò quasi 30 milioni di euro al Lille per avere questo calciatore.