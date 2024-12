Calciomercato Napoli, infortunio Mazzocchi cambia i piani di Manna: la situazione

Il Napoli non sta valutando solo l'idea di poter innestare un difensore centrale nel prossimo mercato di gennaio. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'infortunio di Pasquale Mazzocchi avrebbe aperto ad un possibile nuovo arrivo anche in quella zona di campo dove Zerbin sembra ormai fuori dal progetto per scelta meramente tecnica.

Il Napoli cerca un terzino a gennaio

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"L’assenza di Mazzocchi, fuori per infortunio sin dalla sfida con la Roma, ha anche sottolineato l’esigenza di scovare un’alternativa sugli esterni: nel primo round con la Lazio è stato adattato Zerbin, e tra l’altro la possibilità che possa cambiare aria a gennaio è concreta. Si vedrà. Il Napoli, nel frattempo, punta forte su Dorgu per la prossima stagione: il Lecce lo valuta 40 milioni e la concorrenza è notevole".