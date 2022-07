Calciomercato Napoli, in Serie B e C c'è la fila per Ambrosino! La strategia del club azzurro

Notizie calcio Napoli. Giuseppe Ambrosino è uno dei talenti più in vista della Primavera del Napoli. Il giovane attaccante azzurro sta disputando tutta la preparazione pre-stagionale con la squadra di Spalletti, in attesa di conoscere il suo futuro.

Ambrosino sta impressionando gli addetti ai lavori ed il Napoli sembra essere giunto ad un bivio decisionale. Ecco quanto scritto in merito da La Gazzetta dello Sport:

In attacco Giuntoli dovrà risolvere la questione Ambrosino, centravanti della Primavera che si è ben disimpegnato prima in Trentino ed ora in Abruzzo (contro l’Adana ha giocato per intero la ripresa). Lui ha la fila sia in B che ovviamente in C, ma il Napoli deve aprire ad un prestito almeno con una valorizzazione importante per “motivare” le società che vogliono il ragazzo ad impiegarlo.