CorSport - Mauro Icardi decide il 19 agosto, SMS con Ancelotti! Dal Napoli l'unica proposta decente

Calciomercato Napoli - Non accenna a concludersi la telenovela relativa a Mauro Icardi. Il bomber dell'Inter sta tenendo sulle spine i tifosi nerazzurri, quelli della Roma, della Juventus e della SSC Napoli.

A comandare il gioco è Wanda Nara, così come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, moglie e procuratrice dell'attaccante argentino. La signora Icardi dialoga con Fienga e Petrachi, con De Laurentiis e Giuntoli.

Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24:

"Maurito è fermo a un paio di sms con Ancelotti. L’Inter spinge l’argentino verso la capitale poiché la Roma ha Dzeko, l’ultimo desiderio di Conte, il pezzo mancante. Ma le sole “proposte decenti” le ha fatte il Napoli spingendosi fino a 60 milioni per il cartellino e 7 netti l’anno per il giocatore; sforzi fino a ieri inimmaginabili, quelli prodotti da Aurelio.

Maurito continua ad adeguarsi ai tempi della Juve, la destinazione preferita per le ragioni che abbiamo più volte esposto (dalla forza della squadra alla sete di rivincita nei confronti dell’Inter); Gabriele Giuffrida, l’agente di fiducia legittimato dagli Icardi, riannoda i fili tentando di tenere aperte tutte le strade, in particolare quella a lui più gradita.

Fino a lunedì 19, quasi una scadenza naturale, assicurano gli interessati, non dovrebbe succedere nulla proprio perché Paratici deve avere il tempo di imbastire operazioni di snellimento della rosa e dei conti al fine di recuperare i fondi per sferrare il primo e decisivo attacco a Marotta.

Il 19 è un giorno importante anche per Dzeko: apre la settimana che porta al campionato e quindi all’esordio col Genoa che lui considera il momento della decisione definitiva".