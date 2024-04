Calciomercato Napoli, i rumors portano a un solo nome per il nuovo allenatore

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al futuro calciomercato SSC Napoli per la prossima sessione estiva di rafforzamento:



"Sul mercato, comunque, ci sarà sempre il patron azzurro che reciterà un ruolo predominante come è accaduto in questa stagione affiancato dall’uomo dei contratti, il fido Chiavelli. Il nuovo Napoli dovrà ripartire dall’allenatore che non sarà Francesco Calzona. Anzi, i rumors, portano decisamente a Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina che dovrebbe concludere la sua avventura alla guida della Viola. Italiano gode della stima di De Laurentiis, sin da quando allenava lo Spezia".