Calciomercato Napoli, Gazzetta: essere competitivi non basta se poi a vincere sono sempre gli altri. I nuovi arrivi non hanno modificato la rosa

Ultimissime calciomercato Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul calciomercato in entrata del Napoli: "Essere competitivi non basta se poi a vincere sono sempre gli altri. Un concetto che Carlo Ancelotti ha espresso più volte in questo periodo di calcio mercato. Il suo Napoli, fin qui, ha concluso tre acquisti, che non modificano la sostanza di quanto visto negli ultimi anni. Insomma, non saranno i soli Di Lorenzo, Manolas ed Elmas a favorire quel salto di qualità atteso da tempo. Per interrompere lo strapotere della Juventus in serie A, c’è bisogno di ben altro. Ed a questo che stanno lavorando Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il Napoli è in pieno casting, si stanno valutano alcuni profili top, necessari per arrivare allo scudetto. I nomi sono stati individuati da tempo, ormai, male trattative procedono tra mille intoppi"

