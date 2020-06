Tuttosport - Addio Koulibaly, il Napoli ha scelto Gabriel Magalhaes per sostituirlo: discorso avviato con il Lille ma c'è da battere Ancelotti

Calcio mercato Napoli. Gabriel Magalhaes, centrale brasiliano del Lille, è uno degli obiettivi principali della SSC Napoli per rinforzare la propria retroguardia. Il classe '97, come riportato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, è però seguito da diversi club:

"Intanto, il Napoli avrebbe già scelto il potenziale erede: si tratta di Gabriel Magalhaes, gigante classe ‘97 del Lille. I discorsi tra i club sono già ben avviati e con il giocatore non dovrebbe essere difficile trovare un accordo che però, ad oggi non è stato ancora discusso. Mancino e abituato a giocare come Koulibaly sul centro sinistra, il brasiliano è dotato di straordinaria forza fisica e ampia falcata. Non solo il Napoli: anche l’Everton di Ancelotti ha messo gli occhi su Gabriel e si vocifera che ci sia stato anche già un incontro tra l’ex tecnico azzurro ed il brasiliano".