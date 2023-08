CorSport - Anche il Celta vuole chiudere l'affare Gabri Veiga con il Napoli: rilancio importante di ADL

Calciomercato Napoli - Gabri Veiga è vicino al trasferimento al Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che sottolinea come tutte le parti in causa dell'affare vogliono chiudere quanto prima questo trasferimento. Il Napoli ha da diverso tempo il sì del calciatore ed avrebbe rilanciato l'offerta iniziale da 28 milioni al Celta Vigo.

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport su Gabri Veiga:

"A questo punto, il Napoli sta provando a chiuderla con il Celta Vigo per Gabri Veiga, dal quale ha un sì: chiacchierate amichevoli per evitare di pagare i 40 della clausola e volontà di chiuderla che i club, il calciatore e i manager non nascondono. L’offerta iniziale, 28 milioni, è stata riveduta e corretta, a trenta più cinque di bonus si può pensare di diffondere la fumata bianca".