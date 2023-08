Perché il Napoli non ha preso Gabri Veiga? CorSport: era tutto fatto ad inizio agosto. Così è nato il blitz dell'Al Ahli

Calciomercato Napoli - Questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come il Napoli avesse in pugno Gabri Veiga con tanto di accordi chiusi con il Celta ed anche lo stesso calciatore. L'occasione colta al volo dall'Al Ahli è nata sulle divergenze in merito alle commissioni che l'agente Zahavi aveva chiesto per definire il tutto.

Perchè il Napoli non ha preso Gabri Veiga

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Gabri Veiga: