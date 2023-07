CorSport - Idea Faraoni come vice Di Lorenzo: la situazione

Calciomercato Napoli - Idea Faraoni come vice Di Lorenzo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come il Napoli voglia dunque dare a Zanoli l'opportunità di andare nuovamente a giocare in prestito. Faraoni, capitano dell'Hellas Verona, è un classe 1991 e può giocare praticamente su tutta la fascia destra sia da quarto che da quinto. Con Di Lorenzo condivide tra l'altro lo stesso agente: Mario Giuffredi.

Davide Faraoni

Idea Faraoni per il Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: