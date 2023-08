Nodo diritti d’immagine Gabri Veiga: cosa ha detto il calciatore al suo management, il retroscena

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Gabri Veiga c'è da sistemare la questione relativa ai diritti d'immagine. Per questo motivo le visite mediche a Villa Stuart sono state al momento ritardate. La diplomazia è al lavoro per provare a chiudere a stretto giro questo ultimo cavillo prima di dare il via libera a Gabri Veiga di trasferirsi alla corte di Rudi Garcia.

Diritti d' immagine Gabri Veiga

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Gabri Veiga: