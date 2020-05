Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe cercando con insistenza un centrale difensivo.

Giuntoli

Calciomercato - Napoli in cerca di un difensore

Nella lista ci sarebbe un vecchio pallino di Giuntoli: Todibo. Il centrale praticamente al barcellona non ha mai giocato ed ora vorrebbe cambiare aria per recuperare il tempo perduto. In lista poi ci sono anche tre centrali che giocano in Italia: Milenkovic, Kumbulla e Cistana. Piace anche Sarr del Nizza.